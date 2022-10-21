Мешканці Волині могли чути вибухи: що відбувається

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

Зазначимо, що інформацію було опубліковано головою Волинської ОВА до оголошення повітряної тривоги.

Також Погуляйко закликав мешканців зберігати спокій та не поширювати інформацію, яку може використати ворог.

"Звуки вибухів, які чули жителі Волині, - це планові навчання військових", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на Івано-Франківщині можуть бути чутні вибухи через проведення навчальних стрільб наших військових.

Також про можливі звуки вибухів попередили у Київській ОВА. Там наголосили, що вони можуть бути пов'язані з навчаннями саперів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.