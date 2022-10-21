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Мешканці Волині могли чути вибухи: що відбувається

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Волинська область, П'ятниця 21 жовтня 2022 15:18
Мешканці Волині могли чути вибухи: що відбувається Фото: мешканці Волині могли чути вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Звуки вибухів, які у п'ятницю, 21 жовтня, могли чути мешканці Волині, пов'язані із плановими навчаннями військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка.

"Звуки вибухів, які чули жителі Волині, - це планові навчання військових", - написав він.

Також Погуляйко закликав мешканців зберігати спокій та не поширювати інформацію, яку може використати ворог.

Зазначимо, що інформацію було опубліковано головою Волинської ОВА до оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на Івано-Франківщині можуть бути чутні вибухи через проведення навчальних стрільб наших військових.

Також про можливі звуки вибухів попередили у Київській ОВА. Там наголосили, що вони можуть бути пов'язані з навчаннями саперів.

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