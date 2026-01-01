RU

В Луцке прогремели взрывы после предупреждения об угрозе "Шахедов"

Фото: Волынь атакуют дроны в Новогоднюю ночь (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В Луцке прогремели взрывы в новогоднюю ночь вскоре после предупреждения об угрозе дронов. Громко было также в целом в Волынской области.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина и мэр Луцка Игорь Полищук в Telegram.

"Вражеский БПЛА в сторону Луцка. Прошу быть в безопасном месте", - сообщал городской голова после полуночи.

Затем стало известно, что беспилотник россиян, двигавшийся на областной центр, был локально потерян. Однако дальше подключились уже группы дронов из региона в направлении Луцка.

"Вражеский БпЛА в направлении Луцка со стороны с. Цумань... 2 вражеских БпЛА возле с. Цумань. Предварительно курс на Луцк...Влетают в Луцк...Еще один вражеский БпЛА влетает в Луцк", - писал мэр Игорь Полищук.

Через некоторое время Воздушные Силы сообщили об угрозе в воздухе, которая двигалась на Луцк с востока - сообщение было опубликовано в 1:40. Местных призвали находиться в укрытиях.

Напомним, недавно в Луцке прогремели взрывы на фоне утренней атаки российских дронов, которые зашли на область с нескольких направлений.

Ранее на Волыни также слышали взрывы, однако тогда они были связаны с военными учениями, которые усилились в Украине с начала войны.

