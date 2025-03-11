У Луцьку планують щоранку зупиняти водіїв червоним сигналом світлофорів: що відомо

У Луцьку планують щоранку вмикати червоний сигнал світлофорів на чотири хвилини - для зупинки руху транспорту. Йдеться про центральну частину міста.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на проект відповідного рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.
Зупиняти рух транспорту в Луцьку планують у межах проведення загальнонаціональної хвилини мовчання.
У пояснювальній записці до проекту рішення виконавчого комітету директор департаменту з питань ветеранської політики Олег Кобилинський нагадав про необхідність "звернення уваги" мешканців Луцької міської територіальної громади, суб'єктів господарювання всіх форм власності та органів влади на неухильне дотримання хвилини мовчання - з метою демонстрації єдності у вшануванні пам'яті полеглих внаслідок війни громадян і моральної підтримки їх родин.
Так, у міськраді Луцька рекомендують - за можливості - щоденно (під час хвилини мовчання о 9 годині ранку):
При цьому департаменту житлово-комунального господарства планують доручити виконати роботи з налаштування дорожнього контролера на світлофорному об'єкті, розміщеному на відрізку дороги на проспекті Волі:
Тим часом комунальне підприємство "Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло" має забезпечити загоряння червоного сигналу світлофора впродовж чотирьох хвилин - з 08:59 до 09:03.
Безпеку дорожнього руху під час проведення хвилини мовчання має забезпечувати управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції НП України.
Крім того, управління інформаційної роботи має інформувати жителів громади про проведення хвилини мовчання:
Контролювати виконання такого рішення повинна заступник міського голови Ірина Чебелюк.
За словами начальника відділу транспорту міської ради Віктора Главічки, заборонний сигнал світлофорів у Луцьку вмикатимуть, якщо буде технічна можливість.
"Ми вивчаємо це питання, і чи буде можливість це виконати. Знаю, що на чотири хвилини треба буде виключати. Є нюанси, тому що деяке обладнання треба замінювати", - пояснив посадовець у коментарі "Суспільне Луцьк".
Нагадаємо, 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський видав указ №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".
Ним було започатковано проведення щоденно о 9 годині ранку загальнонаціональної хвилини мовчання у всіх засобах масової інформації (незалежно від форми власності).
Мета такого заходу - вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги та самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії РФ проти України.
Згодом до щоденної хвилини мовчання в Україні пропонували додати важливу молитву.
Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що в Києві напрацювали рекомендації щодо проведення хвилини мовчання. Згодом Київрада затвердила перелік заходів із проведення щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання.
В лютому ненадовго зупиняти рух транспорту щоранку вирішили у Львівській області.
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