В Луцке планируют каждое утро останавливать водителей красным сигналом светофоров: что известно

Зачем и когда именно могут останавливать водителей в Луцке

Останавливать движение транспорта в Луцке планируют в рамках проведения общенациональной минуты молчания.

В пояснительной записке к проекту решения исполнительного комитета директор департамента по вопросам ветеранской политики Олег Кобылинский напомнил о необходимости "обращения внимания" жителей Луцкой городской территориальной общины, субъектов хозяйствования всех форм собственности и органов власти на неуклонное соблюдение минуты молчания - с целью демонстрации единства в почтении памяти павших в результате войны граждан и моральной поддержки их семей.

Так, в горсовете Луцка рекомендуют - по возможности - ежедневно (во время минуты молчания в 9 часов утра):

соблюдать тишину;

останавливать движение пешеходов;

останавливать движение транспорта;

останавливать производственные процессы.

При этом департаменту жилищно-коммунального хозяйства планируют поручить выполнить работы по настройке дорожного контроллера на светофорном объекте, размещенном на отрезке дороги на проспекте Воли:

от перекрестка улицы Винниченко и проспекта Воли;

до перекрестка улицы Парковой и проспекта Воли.

Между тем коммунальное предприятие "Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло" должно обеспечить загорание красного сигнала светофора в течение четырех минут - с 08:59 до 09:03.

Безопасность дорожного движения во время проведения минуты молчания должно обеспечивать управление патрульной полиции в Волынской области Департамента патрульной полиции НП Украины.

Кроме того, управление информационной работы должно информировать жителей общины о проведении минуты молчания:

через местные медиа;

путем размещения на официальных информационных ресурсах городского совета.

Контролировать выполнение такого решения должна заместитель городского головы Ирина Чебелюк.

По словам начальника отдела транспорта городского совета Виктора Главички, запрещающий сигнал светофоров в Луцке будут включать, если будет техническая возможность.

"Мы изучаем этот вопрос, и будет ли возможность это выполнить. Знаю, что на четыре минуты нужно будет выключать. Есть нюансы, потому что некоторое оборудование надо заменять", - объяснил чиновник в комментарии "Суспільне Луцьк".