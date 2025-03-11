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В Луцке планируют каждое утро останавливать водителей красным сигналом светофоров: что известно

В Луцке предлагают каждое утро останавливать движение транспорта (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Луцке планируют каждое утро включать красный сигнал светофоров на четыре минуты - для остановки движения транспорта. Речь идет о центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект соответствующего решения исполнительного комитета Луцкого городского совета.

Зачем и когда именно могут останавливать водителей в Луцке

Останавливать движение транспорта в Луцке планируют в рамках проведения общенациональной минуты молчания.

В пояснительной записке к проекту решения исполнительного комитета директор департамента по вопросам ветеранской политики Олег Кобылинский напомнил о необходимости "обращения внимания" жителей Луцкой городской территориальной общины, субъектов хозяйствования всех форм собственности и органов власти на неуклонное соблюдение минуты молчания - с целью демонстрации единства в почтении памяти павших в результате войны граждан и моральной поддержки их семей.

Так, в горсовете Луцка рекомендуют - по возможности - ежедневно (во время минуты молчания в 9 часов утра):

  • соблюдать тишину;
  • останавливать движение пешеходов;
  • останавливать движение транспорта;
  • останавливать производственные процессы.

При этом департаменту жилищно-коммунального хозяйства планируют поручить выполнить работы по настройке дорожного контроллера на светофорном объекте, размещенном на отрезке дороги на проспекте Воли:

  • от перекрестка улицы Винниченко и проспекта Воли;
  • до перекрестка улицы Парковой и проспекта Воли.

Между тем коммунальное предприятие "Луцьке електротехнічне підприємство - Луцьксвітло" должно обеспечить загорание красного сигнала светофора в течение четырех минут - с 08:59 до 09:03.

Безопасность дорожного движения во время проведения минуты молчания должно обеспечивать управление патрульной полиции в Волынской области Департамента патрульной полиции НП Украины.

Кроме того, управление информационной работы должно информировать жителей общины о проведении минуты молчания:

  • через местные медиа;
  • путем размещения на официальных информационных ресурсах городского совета.

Контролировать выполнение такого решения должна заместитель городского головы Ирина Чебелюк.

По словам начальника отдела транспорта городского совета Виктора Главички, запрещающий сигнал светофоров в Луцке будут включать, если будет техническая возможность.

"Мы изучаем этот вопрос, и будет ли возможность это выполнить. Знаю, что на четыре минуты нужно будет выключать. Есть нюансы, потому что некоторое оборудование надо заменять", - объяснил чиновник в комментарии "Суспільне Луцьк".

Общенациональная минута молчания

Напомним, 16 марта 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

Им было начато проведение ежедневно в 9 часов утра общенациональной минуты молчания во всех средствах массовой информации (независимо от формы собственности).

Цель такого мероприятия - чествование светлой памяти, гражданской отваги и самоотверженности, силы духа, стойкости и героического подвига воинов, павших при выполнении боевых задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Позже к ежедневной минуте молчания в Украине предлагали добавить важную молитву.

В конце января 2025 года стало известно, что в Киеве наработали рекомендации по проведению минуты молчания. Впоследствии Киевсовет утвердил перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания.

В феврале ненадолго останавливать движение транспорта каждое утро решили во Львовской области.

Читайте также, как в Киеве работает транспорт во время минуты молчания.

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