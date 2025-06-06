У Луцьку під завалами після удару росіян можуть бути люди

Як зазначають рятувальники, у зафіксовані численні руйнування та пожежі. Пошкоджені житловий будинок, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення, автомобілі.

Кількість постраждалих у Луцьку збільшилася до 16 людей. Раніше повідомляли про 15 поранених.

"З пошкодженої 9-поверхівки рятувальники та поліцейські евакуювали 5 людей та декілька домашніх тварин. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди", - йдеться у повідомленні.

На місці влучання працюють 86 рятувальників, 21 одиниця техніки ДСНС. Розгорнуто "пункт незламності", працюють психологи ДСНС та волонтери Українського Червоного Хреста.

Фото: у Луцьку під завалами будинку можуть бути люди (t.me/dsns_telegram)