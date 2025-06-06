В Луцке под завалами после удара россиян могут быть люди

В Луцке в результате атаки РФ 6 июня была повреждена многоэтажка. Под завалами дома могут оставаться люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечают спасатели, в зафиксированы многочисленные разрушения и пожары. Повреждены жилой дом, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения, автомобили.
Количество пострадавших в Луцке увеличилось до 16 человек. Ранее сообщалось о 15 раненых.
"Из поврежденной 9-этажки спасатели и полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных. Вероятно, под завалами еще находятся люди", - говорится в сообщении.
На месте попадания работают 86 спасателей, 21 единица техники ГСЧС. Развернут "пункт несокрушимости", работают психологи ГСЧС и волонтеры Украинского Красного Креста.
Фото: в Луцке под завалами дома могут быть люди (t.me/dsns_telegram)
Российские оккупанты этой ночью нанесли комбинированный удар по Украине, использовав 407 дронов-камикадзе и 45 ракет, включая баллистические.
Под массированным ударом сегодня ночью был Киев, повреждения зафиксированы в шести районах столицы. Во время обстрела Киева погибли трое спасателей. Количество раненых возросло до 27, среди них также работники ГСЧС.
Также россияне атаковали Тернополь, там были попадания по промышленным объектам - ранены 11 человек, включая спасателей.
Больше о последствиях массированной атаки на Украину - в нашем материале.
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