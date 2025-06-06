В Луцке под завалами после удара россиян могут быть люди

Как отмечают спасатели, в зафиксированы многочисленные разрушения и пожары. Повреждены жилой дом, админздания и производственные помещения гражданской инфраструктуры, в частности, мебельный цех и ремонтные помещения, автомобили.

Количество пострадавших в Луцке увеличилось до 16 человек. Ранее сообщалось о 15 раненых.

"Из поврежденной 9-этажки спасатели и полицейские эвакуировали 5 человек и несколько домашних животных. Вероятно, под завалами еще находятся люди", - говорится в сообщении.

На месте попадания работают 86 спасателей, 21 единица техники ГСЧС. Развернут "пункт несокрушимости", работают психологи ГСЧС и волонтеры Украинского Красного Креста.

Фото: в Луцке под завалами дома могут быть люди (t.me/dsns_telegram)