У Луцьку натовп із 30 людей розтрощив авто ТЦК та побив військових
У Луцьку близько 30 людей напали на автомобіль ТЦК та побили двох військових.
Про це 21 серпня повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Волинського обласного ТЦК та СП Дарʼю Стельмащук, яку цитує "Суспільне".
Як розпочався конфлікт
Інцидент стався 20 серпня орієнтовно о 20:20 на вулиці Захисників України у Луцьку. На блокпосту біля авторинку зупинили автомобіль для перевірки документів.
Водій відмовився пред'явити документи та назвати анкетні дані, після чого залишив місце події. За автомобілем поїхав екіпаж поліції з увімкненими проблисковими маячками.
О 20:30 на вулиці Захисників України водій залишив машину на світлофорі та побіг у бік житлових будинків. Поліцейські та військовослужбовці ТЦК кинулися навздогін. Згодом службовий автомобіль зупинився в арці будинків.
Тридцять людей напали на військових
До місця події підійшли тридцять цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір поліцейським і військовослужбовцям ТЦК.
"Після цього до місця події підійшли 30 цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір працівникам поліції та військовослужбовцям ТЦК, завдаючи ударів руками та невстановленими предметами", - каже Дарʼя Стельмащук.
Один із учасників сутички кидав у військовослужбовців уламки скла.
Унаслідок бійки двоє військовослужбовців ТЦК отримали тілесні ушкодження у вигляді численних синців і саден.
Дісталося і службовому автомобілю ТЦК:
- вибили всі вікна та фари;
- пошкодили всі шини;
- з машини викрали радіостанцію, бодікамеру та ключі.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Одну з учасниць конфлікту затримали та доставили до районного управління поліції.
Нагадаємо, на Франківщині ДБР затримало офіцера районного ТЦК, який у стані алкогольного сп'яніння побив підлеглого солдата.
Потерпілого з розривом акроміально-ключичного з'єднання відправили на операцію, а офіцеру оголосили підозру за перевищення службових повноважень.
Як повідомляло РБК-Україна, у Нововолинську чоловік напав із ножем на військовослужбовців Володимирського РТЦК та СП під час заходів оповіщення.
Один із військових отримав тяжке ножове поранення черевної порожнини, другий дістав ушкодження руки, а нападника затримали.