У Луцьку натовп із 30 людей розтрощив авто ТЦК та побив військових

У Луцьку близько 30 людей напали на автомобіль ТЦК та побили двох військових.

Про це 21 серпня повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Волинського обласного ТЦК та СП Дарʼю Стельмащук, яку цитує " Суспільне ".

Як розпочався конфлікт

Інцидент стався 20 серпня орієнтовно о 20:20 на вулиці Захисників України у Луцьку. На блокпосту біля авторинку зупинили автомобіль для перевірки документів.

Водій відмовився пред'явити документи та назвати анкетні дані, після чого залишив місце події. За автомобілем поїхав екіпаж поліції з увімкненими проблисковими маячками.

О 20:30 на вулиці Захисників України водій залишив машину на світлофорі та побіг у бік житлових будинків. Поліцейські та військовослужбовці ТЦК кинулися навздогін. Згодом службовий автомобіль зупинився в арці будинків.

Тридцять людей напали на військових

До місця події підійшли тридцять цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір поліцейським і військовослужбовцям ТЦК.

"Після цього до місця події підійшли 30 цивільних осіб, які почали чинити фізичний опір працівникам поліції та військовослужбовцям ТЦК, завдаючи ударів руками та невстановленими предметами", - каже Дарʼя Стельмащук.

Один із учасників сутички кидав у військовослужбовців уламки скла.

Унаслідок бійки двоє військовослужбовців ТЦК отримали тілесні ушкодження у вигляді численних синців і саден.

Дісталося і службовому автомобілю ТЦК:

вибили всі вікна та фари;

пошкодили всі шини;

з машини викрали радіостанцію, бодікамеру та ключі.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Одну з учасниць конфлікту затримали та доставили до районного управління поліції.