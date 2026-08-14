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На Франківщині п'яний офіцер ТЦК "відправив" солдата на операційний стіл

17:10 14.08.2026 Пт
2 хв
Нічний інцидент у військкоматі закінчився шпиталізацією
aimg Сергій Козачук
На Франківщині п'яний офіцер ТЦК "відправив" солдата на операційний стіл Фото: на Франківщині п'яний офіцер ТЦК побив підлеглого (Getty Images)
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ДБР затримало посадовця районного ТЦК в Івано-Франківській області, який у стані алкогольного сп’яніння жорстоко побив підлеглого. Внаслідок нападу потерпілий опинився в лікарні та потребує операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі інциденту

Подія сталася в одному з районних ТЦК та СП Івано-Франківщини. За даними слідства, старший лейтенант приїхав на службу серед ночі у стані алкогольного сп’яніння та вирішив "виховати" солдата, який перебував у добовому наряді.

Офіцер принижував підлеглого, демонстрував зверхність та застосував до нього фізичну силу.

Вранці 13 серпня 45-річного потерпілого доправили до лікарні у Львів. У нього діагностували закритий розрив лівого акроміально-ключичного з’єднання, через що чоловіка направили на оперативне втручання.

Перебування офіцера в стані сп'яніння підтвердило освідування - прилад зафіксував 0,69 проміле алкоголю. Свідки також підтвердили цей факт.

Фото: на Франківщині п'яний офіцер ТЦК побив підлеглого (dbr.gov.ua)

Що загрожує затриманому

Правоохоронці допитали свідків і потерпілого, провели слідчі експерименти та вилучили військові й медичні документи.

Затриманому офіцеру оголосили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

ДБР подало клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Гучні скандали та затримання у ТЦК

Нагадаємо, правоохоронці продовжують викривати корупційні та інші правопорушення серед керівництва територіальних центрів комплектування.

Крім того, Нацполіція вже повідомила про підозру майже 80 керівникам ТЦК. Слідчі перевіряють факти незаконного оформлення броні для близько 2,5 тисячі військовозобов'язаних, а в межах розслідувань було вилучено понад 83 тисячі постанов ВЛК.

Також правоохоронці затримали очільника Миколаївського обласного ТЦК. Його викрили на отриманні хабаря у розмірі 15 тисяч доларів за допомогу в ухиленні від мобілізації.

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