На Франківщині п'яний офіцер ТЦК "відправив" солдата на операційний стіл

ДБР затримало посадовця районного ТЦК в Івано-Франківській області, який у стані алкогольного сп’яніння жорстоко побив підлеглого. Внаслідок нападу потерпілий опинився в лікарні та потребує операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Деталі інциденту

Подія сталася в одному з районних ТЦК та СП Івано-Франківщини. За даними слідства, старший лейтенант приїхав на службу серед ночі у стані алкогольного сп’яніння та вирішив "виховати" солдата, який перебував у добовому наряді.

Офіцер принижував підлеглого, демонстрував зверхність та застосував до нього фізичну силу.

Вранці 13 серпня 45-річного потерпілого доправили до лікарні у Львів. У нього діагностували закритий розрив лівого акроміально-ключичного з’єднання, через що чоловіка направили на оперативне втручання.

Перебування офіцера в стані сп'яніння підтвердило освідування - прилад зафіксував 0,69 проміле алкоголю. Свідки також підтвердили цей факт.

Фото: на Франківщині п'яний офіцер ТЦК побив підлеглого (dbr.gov.ua)

Що загрожує затриманому

Правоохоронці допитали свідків і потерпілого, провели слідчі експерименти та вилучили військові й медичні документи.

Затриманому офіцеру оголосили про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

ДБР подало клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.