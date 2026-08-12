На Волині чоловік напав із ножем на військових ТЦК

У Нововолинську під час проведення заходів оповіщення стався напад на військовослужбовців Володимирського РТЦК та СП та поліцейських. Один із військових зазнав тяжкого ножового поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід" .

Що відомо про стан постраждалих

Інцидент стався 12 серпня під час спільного патрулювання військових та працівників Національної поліції. Унаслідок нападу один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини. Його госпіталізували, стан оцінюється як важкий.

Другий військовий дістав ушкодження руки. Після надання медичної допомоги його стан залишається задовільним.

"Військовослужбовці, які виконували завдання у складі групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях. До проходження служби у ТЦК та СП вони були переведені за станом здоров'я", - наголосили в ОК "Захід".

Затримання нападника та розслідування

Правоохоронці вже затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі тривають слідчі дії.

У командуванні зазначили, що повністю відкриті до співпраці з правоохоронними органами для всебічного з’ясування обставин події.

Крім того, військове керівництво розраховує на сприяння Представника Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області.

"Суворо засуджуємо будь-які прояви насильства до ветеранів російсько-української війни, які попри все продовжують виконувати свій обовʼязок перед українським народом. Сподіваємось на найсуворіше покарання нападника", - підкреслили в командуванні.