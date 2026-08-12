На Волині чоловік напав із ножем на військових ТЦК
У Нововолинську під час проведення заходів оповіщення стався напад на військовослужбовців Володимирського РТЦК та СП та поліцейських. Один із військових зазнав тяжкого ножового поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Захід".
Що відомо про стан постраждалих
Інцидент стався 12 серпня під час спільного патрулювання військових та працівників Національної поліції. Унаслідок нападу один військовослужбовець отримав ножове поранення черевної порожнини. Його госпіталізували, стан оцінюється як важкий.
Другий військовий дістав ушкодження руки. Після надання медичної допомоги його стан залишається задовільним.
"Військовослужбовці, які виконували завдання у складі групи оповіщення, мають досвід участі у бойових діях. До проходження служби у ТЦК та СП вони були переведені за станом здоров'я", - наголосили в ОК "Захід".
Затримання нападника та розслідування
Правоохоронці вже затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, наразі тривають слідчі дії.
У командуванні зазначили, що повністю відкриті до співпраці з правоохоронними органами для всебічного з’ясування обставин події.
Крім того, військове керівництво розраховує на сприяння Представника Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області.
"Суворо засуджуємо будь-які прояви насильства до ветеранів російсько-української війни, які попри все продовжують виконувати свій обовʼязок перед українським народом. Сподіваємось на найсуворіше покарання нападника", - підкреслили в командуванні.
Перевірки та підозри в ТЦК
Українські правоохоронці активізували масштабні перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) по всій країні.
Слідчі дії стосуються викриття схем ухилення від мобілізації, зловживань під час проведення військово-лікарських комісій, незаконного бронювання та фактів перевищення службових повноважень.
Нагадаємо, Національна поліція повідомляла про підозру майже 80 керівникам ТЦК різного рівня. Правоохоронці вилучили понад 83 тисячі постанов військово-лікарських комісій та розслідують справи щодо незаконного бронювання близько 2,5 тисячі військовозобов'язаних.
Крім того, Державне бюро розслідувань спільно з Генштабом ЗСУ провело обшуки у понад 100 ТЦК по всій Україні. Слідчі дії були спрямовані на викриття фактів отримання хабарів за ухилення від призову, а також розслідування випадків побиття цивільних.