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В Луцке толпа из 30 человек разбила авто ТЦК и избила военных

14:59 21.08.2026 Пт
2 мин
Авто разбили наголову и ограбили
aimg Елена Чупровская
В Луцке толпа из 30 человек разбила авто ТЦК и избила военных Фото: последствия конфликта гражданских лиц в Луцке (Волынский областной ТЦК и СП)
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В Луцке около 30 человек напали на автомобиль ТЦК и избили двух военных.

Об этом 21 августа сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Волынского областного ТЦК и СП Дарью Стельмащук, которую цитирует "Суспільне".

Как начался конфликт

Инцидент произошел 20 августа ориентировочно в 20.20 на улице Защитников Украины в Луцке. На блокпосту возле авторынка остановили автомобиль для проверки документов.

Водитель отказался предъявить документы и назвать анкетные данные, после чего покинул место происшествия. За автомобилем поехал экипаж полиции с включенными проблесковыми маячками.

В 20.30 на улице Защитников Украины водитель оставил машину на светофоре и побежал в сторону жилых домов. Полицейские и военнослужащие ТЦК устремились вдогонку. Впоследствии служебный автомобиль остановился в арке домов.

Тридцать человек напали на военных

К месту происшествия подошли тридцать гражданских лиц, начавших физическое сопротивление полицейским и военнослужащим ТЦК.

"После этого к месту происшествия подошли 30 гражданских лиц, которые начали оказывать физическое сопротивление работникам полиции и военнослужащим ТЦК, нанося удары руками и неустановленными предметами", - говорит Дарья Стельмащук.

Один из участников стычки бросал в военнослужащих обломки стекла.

В результате драки двое военнослужащих ТЦК получили телесные повреждения в виде многочисленных синяков и ссадин.

Досталось и служебному автомобилю ТЦК:

  • выбили все окна и фары;
  • повредили все шины;
  • из машины угнали радиостанцию, бодикамеру и ключи.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Одна из участниц конфликта была задержана и доставлена в районное управление полиции.

Напомним, на Франковщине ДБР задержал офицера районного ТЦК, который в состоянии алкогольного опьянения избил подчиненного солдата.

Потерпевшего с разрывом акромиально-ключичного соединения отправили на операцию, а офицеру объявили подозрение за превышение служебных полномочий.

Как сообщало РБК-Украина, в Нововолынске мужчина напал с ножом на военнослужащих Владимирского РТЦК и СП во время мер оповещения.

Один из военных получил тяжелое ножевое ранение брюшной полости, второй получил повреждение руки, а нападавшего задержали.

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