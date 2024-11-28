У Луцьку кілька "прильотів", є відключення світла

"Маємо декілька "прильотів" у нашому місті. До завершення сигналу повітряної тривоги не маємо право озвучувати, куди саме влучили ворожі повітряні цілі", - розповів він.

Крім того, за його словами, фіксуються відключення світла у частині міста.

"На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками для того, щоб перекрити ту, кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами. Підключаємо критичну інфраструктуру до альтернативних джерел енергії", - зазначив мер.

Також школярів, які навчаються у першу зміну перевели на дистанційне навчання, працюють "Пункти незламності".