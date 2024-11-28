У Луцьку кілька "прильотів", є відключення світла

Російські війська обстріляли Луцьк 28 листопада. У місті зафіксували кілька "прильотів", є відключення світла.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Маємо декілька "прильотів" у нашому місті. До завершення сигналу повітряної тривоги не маємо право озвучувати, куди саме влучили ворожі повітряні цілі", - розповів він.
Крім того, за його словами, фіксуються відключення світла у частині міста.
"На жаль, поки що не працює електротранспорт. Працюємо з перевізниками для того, щоб перекрити ту, кількість пасажирів, яку перевозив електротранспорт автобусами. Підключаємо критичну інфраструктуру до альтернативних джерел енергії", - зазначив мер.
Також школярів, які навчаються у першу зміну перевели на дистанційне навчання, працюють "Пункти незламності".
Уранці 28 листопада російські війська знову влаштували комбінований удар по енергетиці України. Вибухи прогріли в Києві, Харкові, Одесі, Луцьку, Миколаєві, Житомирі та інших містах.
Уже відомо й те, що, зокрема, росіяни атакували інфраструктуру Шостки Сумської області. Крім того, екстрені вимкнення світла були запроваджені в Києві, у Кіровоградській, Чернігівській областях.
Зазначимо, що це вже другий масований удар по енергетиці України в листопаді. До цього Росія влаштувала масований удар по Україні 17 листопада. Тоді під обстрілом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії, були постраждалі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.