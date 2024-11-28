В Луцке несколько "прилетов", есть отключения света

"Есть несколько "прилетов" в нашем городе. До завершения сигнала воздушной тревоги не имеем право озвучивать, куда именно попали вражеские воздушные цели", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, фиксируются отключения света в части города.

"К сожалению, пока не работает электротранспорт. Работаем с перевозчиками для того, чтобы перекрыть то количество пассажиров, которое перевозил электротранспорт автобусами. Подключаем критическую инфраструктуру к альтернативным источникам энергии", - отметил мэр.

Также школьников, которые учатся в первую смену перевели на дистанционное обучение, работают "Пункты Несокрушимости".