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В Луцке несколько "прилетов", есть отключения света

Фото: российские войска обстреляли Луцк 28 ноября (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Луцк 28 ноября. В городе зафиксировали несколько "прилетов", есть отключения света.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Есть несколько "прилетов" в нашем городе. До завершения сигнала воздушной тревоги не имеем право озвучивать, куда именно попали вражеские воздушные цели", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, фиксируются отключения света в части города.

"К сожалению, пока не работает электротранспорт. Работаем с перевозчиками для того, чтобы перекрыть то количество пассажиров, которое перевозил электротранспорт автобусами. Подключаем критическую инфраструктуру к альтернативным источникам энергии", - отметил мэр.

Также школьников, которые учатся в первую смену перевели на дистанционное обучение, работают "Пункты Несокрушимости".

Ракетный удар РФ по Украине

Утром 28 ноября российские войска снова устроили комбинированный удар по энергетике Украины. Взрывы прогрели в Киеве, Харькове, Одессе, Луцке, Николаеве, Житомире и других городах.

Уже известно и то, что, в частности, россияне атаковали инфраструктуру Шостки Сумской области. Кроме того, экстренные отключения света были введены в Киеве в Кировоградской, Черниговской областях.

Отметим, что это уже второй масированный удар по энергетике Украины в ноябре. До этого Россия устроила массированный удар по Украине 17 ноября. Тогда под обстрелом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии, были пострадавшие.

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