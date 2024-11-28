Росія масово атакує Україну ракетами: що відомо і де були вибухи

Зранку, 28 листопада, Росія масово атакує Україну ракетами. Вже у низці міст було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Оновлено о 06:13: Вибухи пролунали і в Харкові. Про це о 06:09 повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова. Ворог продовжує обстрілювати Харків ракетами. По можливості будьте у безпечних місцях", - заявив Терехов.

Зазначимо, що з самого вечора 27 листопада ворог намагався атакувати Україну ударними безпілотниками. Ближче до ранку, росіяни підняли у небо сім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пізніше, о 05:03, ворог здійснив пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Після цього протягом першої години вибухи чуло в Одесі та Кропивницькому. Станом на 05:50 ворожі цілі постійно змінюють курс, їх фіксують в рідних регіонах України.

Де оголосили тривогу

О 05:18 сигнал повітряної тривоги оголосили по всій території України. Станом на 05:55 ситуація не змінилась.