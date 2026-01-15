У Луцьку чоловік поранив з дробовика поліцейського: що сталось

Повідомляється, що інцидент стався 14 січня на вулиці Наливайка у Луцьку.

Поліцейські прибули на виклик від жінки, яка повідомила про домашнє насильство, а саме агресивну поведінку свого свекра та загрозу виселення з квартири.

Прибувши на місце виклику, правоохоронці з'ясували, що в небезпеці опинились жінка та її малолітній син, яких погрожували виселити з квартири.

Екіпаж у складі поліцейських Богдана та Владислава почали проводити профілактичну бесіду з чоловіком 1956 року народження, який доводиться свекром заявниці. Коли його втихомирили, той раптово вийшов до іншої кімнати та повернувся з рушницею, після чого різко націлився у бік невістки та внука.

Один із поліцейських, Богдан, миттєво прикрив жінку та дитину власним тілом, отримавши поранення - дріб застряг у бронежилеті, що врятувало його життя. Другий поліцейський, Владислав, оперативно затримав зловмисника та вилучив зброю.

На щастя, постраждалих серед цивільних немає, а поліцейського оглянули медики: його стан оцінюють як легкий, життю нічого не загрожує.

Чоловік 1956 року народження затриманий у порядку ст. 208 КПК України. За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ст. 348 Кримінального кодексу України - посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає покарання від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Керівництво подякувало Богдану та Владиславу за швидку та рішучу реакцію, завдяки якій вдалося захистити життя жінки та дитини.

Слідство триває, опитуються свідки та встановлюються всі обставини інциденту.