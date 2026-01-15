RU

В Луцке мужчина ранил из дробовика полицейского: что произошло

Иллюстративное фото: работник Национальной полиции (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Луцке задержали мужчину, который выстрелил в полицейского, прикрывшего собой женщину с ребенком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Волынской области.

Сообщается, что инцидент произошел 14 января на улице Наливайко в Луцке.

Полицейские прибыли на вызов от женщины, которая сообщила о домашнем насилии, а именно агрессивное поведение своего свекра и угрозу выселения из квартиры.

Прибыв на место вызова, правоохранители выяснили, что в опасности оказались женщина и ее малолетний сын, которых угрожали выселить из квартиры.

Экипаж в составе полицейских Богдана и Владислава начали проводить профилактическую беседу с мужчиной 1956 года рождения, который приходится свекром заявительницы. Когда его утихомирили, тот внезапно вышел в другую комнату и вернулся с ружьем, после чего резко нацелился в сторону невестки и внука.

Один из полицейских, Богдан, мгновенно прикрыл женщину и ребенка собственным телом, получив ранение - дробь застряла в бронежилете, что спасло его жизнь. Второй полицейский, Владислав, оперативно задержал злоумышленника и изъял оружие.

 

К счастью, пострадавших среди гражданских нет, а полицейского осмотрели медики: его состояние оценивают как легкое, жизни ничего не угрожает.

Мужчина 1956 года рождения задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР по ст. 348 Уголовного кодекса Украины - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает наказание от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Руководство поблагодарило Богдана и Владислава за быструю и решительную реакцию, благодаря которой удалось защитить жизнь женщины и ребенка.

Следствие продолжается, опрашиваются свидетели и устанавливаются все обстоятельства инцидента.

 

Напомним, накануне под Львовом стреляли в микроавтобус ТЦК.

А несколько дней назад в школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника.

Кроме того, в конце ноября мы писали, что в Соломенском районе Киева правоохранители задержали 37-летнего водителя Porsche Cayenne после дорожно-транспортного происшествия, которое переросло в конфликт со стрельбой.

