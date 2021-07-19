Под Луцком автомобиль въехал в дерево: три человека погибли, девять госпитализированы

В Волынской области автомобиль въехал в дерево, в результате чего погибли три человека, из них один ребенок. Еще девять человек были госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"18 июля в 18 07 в с. Печихвосты Луцкого района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил столкновение с деревом, в результате чего погибли 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г. р.)",- говорится в сообщении.

По информации спасателей, в результате аварии были госпитализированы 9 пассажиров автомобиля, из которых шестеро - дети. Их доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Известно, что от ГСЧС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.