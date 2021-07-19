Під Луцьком автомобіль в'їхав у дерево: троє людей загинули, дев'ятеро госпіталізовано

У Волинській області автомобіль в'їхав у дерево, у результаті чого загинули троє людей, з них одна дитина. Ще дев’ятеро осіб було госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"18 липня о 18. 07 у с. Печихвости Луцького району водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом, внаслідок чого загинуло 3 особи, з них 1 дитина (2017 р.н.)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, в результаті аварії було госпіталізовано 9 пасажирів автівки, з яких шестеро - діти. Їх доправили до медзакладу з травмами різного ступеня тяжкості.

Відомо, що від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.