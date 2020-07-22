Луцкий террорист едва не ранил в голову первого заместителя главы Нацполиции

Максим Кривош, который захватил автобуса с заложниками в Луцке, едва не ранил в голову первого заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео.

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

"То, что сегодня все завершилось без жертв - это счастье, успех и результат эффективных переговоров. На видео выстрел, который совершил террорист, у которого не выдержали нервы. Пуля прошла в нескольких десятках сантиметров от головы первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля", - отметил Геращенко.

На видео видно, как Коваль подходит к автобусу, чтобы передать воду для людей, которые находились в плену у террориста. Когда он подошел к автобусу, из салона раздался выстрел.

Геращенко предложил вручить Ковалю государственную награду за решительность и смелость, проявленную в ходе переговоров с опасным преступником.

Напомним, 21 июля около 10 утра в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Их он взял в заложники.

Террорист требовал от украинских топ-чиновников публично объявить себя "террористами в законе".

Одно из требований Кривоша выполнил президент Владимир Зеленский, который записал и опубликовал у себя в Facebook соответствующее видео, но удалил его сразу после штурма автобуса.

Около 21:40 мужчина начал выпускать заложников, после чего его задержали.

СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.

Также РБК-Украина писало, что Зеленский раскрыл подробности переговоров с луцким террористом.