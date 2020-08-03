Луцкий горсовет просит Зеленского и ВР отменить усиление карантина в городе

Депутаты Луцкого городского совета просят президента Владимира Зеленского и Верховную раду отменить усиление карантина в городе. Так, Луцк отнесли к красной карантинной зоне.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В частности, в понедельник депутаты поддержали обращение к президенту и Верховной рады по поводу "отмены безосновательно введенного "красного" уровня эпидемической опасности в Луцке". Документ требует отменить решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 31 июля 2020 года по поводу отнесения города Луцка к "красному" уровню эпидемической опасности.

Также в обращении просят отменить соответствующее постановление Кабинета министров от 22 июля №641 по новым правилам адаптивного карантина.

При анализе данных о заболеваемости острой респираторной болезнью COVID-19 власть пришла к выводу, что в соседних областных центрах общее количество больных за весь период, а также количество новых случаев заболевания за последнюю неделю является большим, чем в Луцке.

"Но несмотря на худшую ситуацию с коронавирусом, в города с "красным" уровнем эпидемической опасности попал именно Луцк. В случае прекращения курсирования общественного транспорта и закрытия огромного количества заведений десятки тысяч жителей города не смогут доехать на работу, тысячи жителей останутся без работы и средств к существованию", - указано в обращении.

Депутаты отмечают, что предприятия и предприниматели понесут убытки, а местный бюджет потеряет значительную часть поступлений.

Напомним, ранее Луцк отказался вводить жесткий карантин.

Как писало РБК-Украина, с сегодняшнего дня в Украине начали действовать правила зонального карантина.

Так, зоны карантина будут пересматриваться каждую пятницу.