Луцька міськрада просить Зеленського та ВР скасувати посилення карантину у місті

Депутати ухвалили відповідне звернення
Депутати Луцької міської ради просять президента Володимира Зеленського та Верховну раду скасувати посилення карантину у місті. Так, Луцьк віднесли до червоної карантинної зони.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Зокрема, у понеділок депутати підтримали звернення до президента та Верховної ради стосовно "скасування безпідставно запровадженого "червоного" рівня епідемічної небезпеки в місті Луцьку". Документ вимагає скасувати рішення Державної комісії ТЕБ та НС від 31 липня 2020 року щодо віднесення міста Луцька до "червоного" рівня епідемічної небезпеки.
Також у зверненні просять скасувати відповідну постанову Кабінету міністрів від 22 липня №641 щодо нових правил адаптивного карантину.
При аналізі даних про захворюваність на гостру респіраторну хворобу COVID-19 влада дійшла висновку, що в сусідніх обласних центрах загальна кількість хворих за весь період, а також кількість нових випадків захворювання за останній тиждень є більшою, ніж у Луцьку.
"Та попри гіршу ситуацію з коронавірусом, до міст з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки потрапив саме Луцьк. У разі припинення курсування громадського транспорту та закриття величезної кількості закладів десятки тисяч лучан не зможуть доїхати на роботу, тисячі мешканців залишаться без роботи й засобів для існування", - вказано у зверненні.
Депутати зазначають, що підприємства і підприємці понесуть збитки, а місцевий бюджет втратить значну частину надходжень.
Нагадаємо, раніше Луцьк відмовився вводити жорсткий карантин.
Як писало РБК-Україна, відсьогодні в Україні почали діяти правила зонального карантину.
Так, зони карантину будуть переглядатися щоп'ятниці.