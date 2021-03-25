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В Луцке столкнулись грузовик и маршрутка, пострадали восемь человек

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 25 марта, в Луцке в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса пострадали восемь человек. Причина дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в настоящее время неизвестна.

Об этом сообщает местное агентство "Волынские Новости".

Как сообщается, авария произошла днем вблизи моста на улице Киверцевской. Тогда от удара с грузовиком в маршрутке разбилось лобовое стекло. Также известно, что грузовик получил значительные механические повреждения. По дороге рассыпался песок, которым был нагружен автомобиль.

По словам руководителя Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Шмаль, в результате ДТП восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Семерых из них госпитализировали.

Фото: ДТП в Луцке (volynnews.com)

Напомним, ранее в Николаевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли двое несовершеннолетних и еще двое людей пострадали.

Кроме того, во Львове произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В результате аварии погиб 11-летний мальчик.

Ранее РБК-Украина писало, что в Донецкой области в результате аварии два человека погибли и еще трое пострадали.

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