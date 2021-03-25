В Луцке столкнулись грузовик и маршрутка, пострадали восемь человек

Сегодня, 25 марта, в Луцке в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса пострадали восемь человек. Причина дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в настоящее время неизвестна.

Как сообщается, авария произошла днем вблизи моста на улице Киверцевской. Тогда от удара с грузовиком в маршрутке разбилось лобовое стекло. Также известно, что грузовик получил значительные механические повреждения. По дороге рассыпался песок, которым был нагружен автомобиль. По словам руководителя Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимира Шмаль, в результате ДТП восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Семерых из них госпитализировали. Фото: ДТП в Луцке (volynnews.com)