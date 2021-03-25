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У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка, постраждали вісім осіб

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 25 березня, у Луцьку внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутного автобуса постраждали вісім осіб. Причина дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) наразі невідома.

Про це повідомляє місцеве агентство "Волинські Новини".

Як повідомляється, аварія сталася вдень поблизу моста на вулиці Ківерцівській. Тоді від удару з вантажівкою у маршрутці розбилося лобове скло. Також відомо, що вантажівка отримала значні механічні пошкодження. По дорозі розсипався пісок, яким був навантажений автомобіль.

За словами керівника Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Шмаля, внаслідок ДТП восьмеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Сімох з них госпіталізували.

Фото: ДТП у Луцьку (volynnews.com)

Нагадаємо, раніше у Миколаївській області сталася ДТП за участі двох легкових автомобілів. У результаті аварії загинули двоє неповнолітніх та ще двоє людей постраждали.

Крім того, у Львові сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Державної служби з надзвичайних ситуацій. В результаті аварії загинув 11-річний хлопчик.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області в результаті аварії дві людини загинули та ще троє постраждали.

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