В Донецкой области на перекрестке столкнулись автомобили: два человека погибли, три - ранены

В Донецкой области в городе Торецк произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате два человека погибли и еще три получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС .

Информация о ДТП поступила спасателям в воскресенье в 16:35. Происшествие произошло на перекрестке улиц Центральная и Маяковского.

В результате столкновения двух легковых автомобилей Audi А4 и Mitsubishi Lancer погибли оба водителя. Их тела спасатели деблокировали с помощью гидравлического инструмента.

Кроме того, пострадали еще три человека - в 2001, 2002 и 2005 годов рождения. Их госпитализировали в больницу в Торецке.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.