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В Донецкой области на перекрестке столкнулись автомобили: два человека погибли, три - ранены

Новина українською → Понедельник 22 марта 2021 01:46
В Донецкой области на перекрестке столкнулись автомобили: два человека погибли, три - ранены Фото: авто полиции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Донецкой области в городе Торецк произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате два человека погибли и еще три получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Информация о ДТП поступила спасателям в воскресенье в 16:35. Происшествие произошло на перекрестке улиц Центральная и Маяковского.

В результате столкновения двух легковых автомобилей Audi А4 и Mitsubishi Lancer погибли оба водителя. Их тела спасатели деблокировали с помощью гидравлического инструмента.

Кроме того, пострадали еще три человека - в 2001, 2002 и 2005 годов рождения. Их госпитализировали в больницу в Торецке.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Ранее под Харьковом произошло ДТП с участием автомобилей Tesla. В результате аварии пострадали шесть человек.

РБК-Украина писало, что 16 марта, в Одесской области внедорожник въехал в припаркованный на обочине грузовик. В результате происшествия два человека погибли.

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