В Луцке столкнулись две маршрутки, 11 пострадавших

Сегодня на улице Глушець в Луцке столкнулись маршрутные такси

В Луцке сегодня, 22 марта, столкнулись маршрутные такси, в результате чего получили ранении 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции Волынской области.

"Сегодня около 13:20 на улице Глушець в Луцке столкнулись маршрутные такси. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них в больнице", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Предварительно установлено, что маршрутное такси остановилось на остановке, где в транспорт врезалась другая маршрутка. В результате столкновения одиннадцать пассажиров травмированы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 19 марта в Запорожье на заснеженной дороге перевернулась маршрутка с пассажирами, троих пострадавших доставили в больницу.