В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

В Запорожье на заснеженной дороге перевернулась маршрутка с пассажирами, троих пострадавших доставили в больницу. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба патрульной полиции Запорожской области.

"Около 13:48 водитель маршрутки №49 не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В автомобиле находилось около 18-ти пассажиров, из них трое получили телесные повреждения и доставлены в больницу. На место происшествия патрульные вызвали следователя по ДТП с пострадавшими, который устанавливает все факты дорожно-транспортного происшествия", - сообщили в полиции.

Отмечается, что пострадали две женщины - 1975 и 1985 рождения и мужчина 1983 года рождения.

Фото: ДТП (Facebook/Виктор Шейко)

Авария произошла на улице Днепровское шоссе. В результате инцидента автомобиль получил значительные повреждения, в частности разбилось лобовое стекло.

Напомним, в Киевской области в результате ДТП погибли четыре человека, еще один человек пострадал.

Авария произошла вчера, 18 марта 2018 года, около 18:40 на автодороге Киев-Овруч. ДТП произошло вблизи с. Феневичи, где столкнулись автомобиль BMW и "ЗИЛ".