У Луцьку зіткнулись дві маршрутки, 11 постраждалих

Сьогодні на вулиці Глушець у Луцьку зіткнулися маршрутні таксі

У Луцьку сьогодні, 22 березня, зіткнулися маршрутні таксі, внаслідок чого отримали поранення 11 осіб. Про це повідомляє пресс-служба поліції Волинської області.

"Сьогодні близько 13:20 на вулиці Глушець у Луцьку зіткнулися маршрутні таксі. Внаслідок ДТП травмовані одинадцять пасажирів, двоє з них у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Попередньо встановлено, що маршрутне таксі зупинилося на зупинці, де в транспорт врізалась інша маршрутка. В результаті зіткнення одинадцять пасажирів травмовані.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 19 березня у Запоріжжі на засніженій дорозі перекинулася маршрутка з пасажирами, троє постраждалих доставили в лікарню.