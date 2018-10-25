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В Луцке поезд насмерть сбил мужчину

Новости » Происшествия    25.10.2018 - 15:35
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Авария произошла вблизи улицы Киверцовской

В Луцке поезд сообщением Ковель-Киев насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Как отмечается, происшествие произошло вчера, 24 октября, на железнодорожном пути вблизи улицы Киверцовской около 22 часов вечера.

"В Луцке под колеса пассажирского поезда сообщением Ковель-Киев попал пешеход. Мужчина погиб на месте. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Княжий Мост Мостиского района Львовской области школьница попала под поезд и умерла от полученных травм.

Также сообщалось, что в Киеве на железнодорожной станции "Фармацевтическая" скоростной поезд "Интерсити" насмерть сбил мужчину. Как отмечалось, четверо людей находились на путях, когда машинист поезда попытался экстренно затормозить.

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