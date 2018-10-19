В Киеве поезд "Интерсити" сбил насмерть мужчину

Фото: авария с поездом в Киеве (kiev.informator.ua)

Четверо человек находились на путях, когда машинист поезда попытался экстренно затормозить

В Киеве на железнодорожной станции "Фармацевтическая" скоростной поезд "Интерсити" насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Инцидент произошел в пятницу, 19 октября, около 11:50. По словам дежурной по переезду, который находится рядом со станцией "Фармацевтическая", она не увидела, что на путях сидят люди.

Поезд "Интерсити" №725 сообщением Харьков - Киев двигался в сторону центрального ж/д вокзала. Машинист состава заметил сидящих на путях четверых людей и начал экстренно тормозить и подавать звуковой сигнал. Однако, один из мужчин не успел избежать попадания под поезд.

Известно, что погибший распивал алкоголь вместе с друзьями, сидя на рельсах. Отмечается, что в момент столкновения вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. После происшествия выжившие, находясь в шоковом состоянии, выпили еще алкоголя и уснули на ступенях платформы.

Фото: авария с поездом в Киеве (kiev.informator.ua)

Напомним, 3 октября 2018 недалеко от Киева на железнодорожном переходе возле станции "Мироновка" поезд сбил женщину, которая ехала на мопеде.