ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Луцьку поїзд на смерть збив чоловіка

Новини » Надзвичайні події    25.10.2018 - 15:35
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Аварія сталася поблизу вулиці Ківерцівської

У Луцьку поїзд сполученням Ковель-Київ на смерть збив чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Як зазначається, подія сталася вчора, 24 жовтня, на залізничній колії поблизу вулиці Ківерцівської близько 22 години вечора.

"У Луцьку під колеса пасажирського потяга сполученням Ковель-Київ потрапив пішохід. Чоловік загинув на місці. Наразі, правоохоронці встановлюють особу загиблого", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у селі Княжий Міст Мостиського району Львівської області школярка потрапила під потяг і померла від отриманих травм.

Також повідомлялося, що у Києві на залізничній станції "Фармацевтична" швидкісний потяг "Інтерсіті" насмерть збив чоловіка. Як зазначалося, четверо людей перебували на шляхах, коли машиніст поїзда спробував екстрено загальмувати.

Гройсман назвав вартість запуску експреса до аеропорту "Бориспіль" Україна розширює залізничне сполучення з країнами ЄС, - Омелян
Новини України Луцькпоезд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся