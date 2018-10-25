У Луцьку поїзд на смерть збив чоловіка

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Аварія сталася поблизу вулиці Ківерцівської

У Луцьку поїзд сполученням Ковель-Київ на смерть збив чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Як зазначається, подія сталася вчора, 24 жовтня, на залізничній колії поблизу вулиці Ківерцівської близько 22 години вечора.

"У Луцьку під колеса пасажирського потяга сполученням Ковель-Київ потрапив пішохід. Чоловік загинув на місці. Наразі, правоохоронці встановлюють особу загиблого", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у селі Княжий Міст Мостиського району Львівської області школярка потрапила під потяг і померла від отриманих травм.

Також повідомлялося, що у Києві на залізничній станції "Фармацевтична" швидкісний потяг "Інтерсіті" насмерть збив чоловіка. Як зазначалося, четверо людей перебували на шляхах, коли машиніст поїзда спробував екстрено загальмувати.