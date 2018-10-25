Во Львовской области школьница попала под поезд

Иллюстративное фото (УНИАН)

Девушка получила несовместимые с жизнью травмы и умерла на месте

В селе Княжий Мост Мостиского района Львовской области школьница попала под поезд и умерла от полученных травм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Львовской области.

Сообщается, что в местное отделение полиции ночью поступила информация о том, что возле железнодорожного переезда в селе Княжий Мост под поезд попала девушка. Как предварительно установили правоохранители, скоростной поезд Перемышль-Одесса совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу.

"От полученных травм школьница умерла на месте происшествия. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу, проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве поезд "Интерсити" сбил насмерть мужчину. До момента трагедия группа из четырех человек сидела на железнодорожных путях. По словам очевидцев, они были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

До этого под Киевом на железнодорожном переходе возле станции "Мироновка" поезд сбил женщину, которая ехала на мопеде.