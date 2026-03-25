ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Луцк в шаге от безвластия? Мэр города и секретарь совета синхронно подали в отставку

02:37 25.03.2026 Ср
2 мин
На сайте горсовета появились документы, напоминающие "эвакуацию" топ-менеджмента
aimg Оксана Гапончук
Городской голова Луцка Игорь Полищук подал заявление о сложении своих полномочий. Вместе с ним заявление написал и секретарь горсовета Юрий Безпятко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию документов на сайте городского совета накануне сессии, которая запланирована на 25 марта 2026 года.

Читайте также: До 25 гривен за поездку: где в Украине самые высокие цены на общественный транспорт

Луцк оказался на пороге серьезных кадровых изменений: городской голова Игорь Полищук инициировал досрочное прекращение своих полномочий. Соответствующий проект решения появился на официальном сайте городского совета накануне очередной сессии.

Что известно на данный момент?

  • Официальное основание: В основе проекта решения лежит личное заявление Игоря Полищука. Мэр просит уволить его с должности по собственному желанию.

  • Процедура: Вопрос вынесен на рассмотрение 90-й сессии городского совета, которая начнется 25 марта в 10:00. Судьбу отставки будут решать депутаты путем голосования.

  • Последствия решения: Если депутаты поддержат проект, полномочия мэра прекратятся в тот же день - 25 марта 2026 года. Также Полищук будет выведен из состава исполнительного комитета.

Денежные выплаты и технические детали

Согласно тексту документа, при увольнении городскому голове должны выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодных отпусков, накопленные за период работы, а также за дополнительные дни отдыха.

Странная тишина в инфопространстве

Несмотря на резонансность документа, на официальных страницах Игоря Полищука в соцсетях никаких объяснений или анонсов отставки нет.

  • Последние публикации мэра касаются будничных дел: заседание совета ветеранов и вручение государственных наград семьям погибших героев.

  • Никаких комментариев относительно причин такого решения глава города пока не предоставлял.

Что дальше?

Окончательную точку в этой истории поставят депутаты завтра утром. Согласно законодательству, в случае принятия отставки, обязанности городского головы обычно перейдут к секретарю городского совета до избрания нового главы общины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Луцк
Новости
Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях
Аналитика
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой