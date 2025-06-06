Луцьк атакували ракети і дрони: пошкоджені будинки, є постраждалі

За словами міського голови, Луцьк атакували 15 ворожих дронів та шість ракет.

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що у Луцьку є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який був частково зруйнований.



Фото: у Луцьку пошкоджена багатоповерхівка (t.me/mayorpolishchuk)



Мер міста уточнив, що пошкоджена покрівля одного з багатоквартирних будинків, в інших багатоквартирних будинках вибиті вікна. Пошкоджені комерційні обʼєкти та приватні автомобілі.

"Маємо також багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджену державну установу", - додав Поліщук.

Станом на 5:50 відомо про п'ятьох постраждалих внаслідок атаки на Луцьк.