Луцк атаковали ракеты и дроны: повреждены дома, есть пострадавшие

По словам городского главы, Луцк атаковали 15 вражеских дронов и шесть ракет.

Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил, что в Луцке есть попадание в многоквартирный жилой дом, который был частично разрушен.



Фото: в Луцке повреждена многоэтажка (t.me/mayorpolishchuk)



Мэр города уточнил, что повреждена кровля одного из многоквартирных домов, в других многоквартирных домах выбиты окна. Повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.

"Есть также много выбитых окон в частных домах, отдельных учебных заведениях, поврежденное государственное учреждение", - добавил Полищук.

По состоянию на 5:50 известно о пяти пострадавших в результате атаки на Луцк.