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Луцк атаковали ракеты и дроны: повреждены дома, есть пострадавшие

Фото: РФ атаковала Луцк ракета и дронами (t.me/mayorpolishchuk)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 6 июня атаковали Луцк ракетами и дронами. В городе повреждены дома, учебные заведения, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Луцка Игоря Полищука в Telegram.

По словам городского главы, Луцк атаковали 15 вражеских дронов и шесть ракет.

Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил, что в Луцке есть попадание в многоквартирный жилой дом, который был частично разрушен.

Фото: в Луцке повреждена многоэтажка (t.me/mayorpolishchuk)

Мэр города уточнил, что повреждена кровля одного из многоквартирных домов, в других многоквартирных домах выбиты окна. Повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.

"Есть также много выбитых окон в частных домах, отдельных учебных заведениях, поврежденное государственное учреждение", - добавил Полищук.

По состоянию на 5:50 известно о пяти пострадавших в результате атаки на Луцк.

 

 

Массированная атака на Украину

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар по Украине. Оккупанты выпустили дроны. Также Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках баллистики и крылатых ракет.

Под массированной атакой этой ночью был Киев. В нескольких районах зафиксировали падение обломков, на левом берегу повреждены пути метро. Также на левом берегу столицы сообщают о перебоях со светом.

Кроме того, известно о повреждении путей в Киевской области, из-за этого задерживается ряд поездов.

Враг атаковал также Тернополь - в городе попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры. Часть Тернополя без электроэнергии, есть проблемы с водой. В Тернополе фиксируется задымление, жителей просят не выходить из дома без надобности.

Больше о последствиях массированной атаки на Украину - в нашем материале.

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