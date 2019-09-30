Луценко заявил, что отказывался начать расследование против сына Байдена

Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Луценко рассказал, что адвокат Трампа много раз просил его начать следствие

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что неоднократно отказывался выполнить просьбу адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом он сообщил в интервью газете Los Angeles Times.

Луценко рассказал, как дважды встречался с Джулиани и неоднократно беседовал с ним по телефону, и юрист Трампа просил его инициировать следствие. Однако, по словам Луценко, он всегда отвечал адвокату, что готов сотрудничать, если таким расследованием займутся ФБР или прокуратура США, и настаивал на том, что украинское законодательство Байдены не нарушали.

"Я говорил ему, что не могу начинать следственные действия только в интересах американского чиновника", - подчеркнул Луценко.

Напомним, в США опубликовали жалобу сотрудника разведки на разговор между американским лидером Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Информатор заявил, что чиновники Белого дома были "глубоко обеспокоены" телефонным разговором Трампа 25 июля с Зеленским.

РБК-Украина ранее сообщало, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским предлагал оставить на должности экс-главу ГПУ Юрия Луценко.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не проводит расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.