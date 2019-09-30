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Луценко заявив, що відмовлявся почати розслідування проти сина Байдена

Новини » Політика    30.09.2019 - 09:28
Луценко заявив, що відмовлявся почати розслідування проти сина Байдена
Фото: Юрій Луценко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Луценко розповів, що адвокат Трампа багато разів просив його розпочати слідство

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що неодноразово відмовлявся виконати прохання адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані і почати розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Los Angeles Times.

Луценко розповів, як двічі зустрічався з Джуліані й неодноразово розмовляв з ним по телефону, і юрист Трампа просив його ініціювати слідство. Однак, за словами Луценка, він завжди відповідав адвокату, що готовий співпрацювати, якщо таким розслідуванням займеться ФБР або прокуратура США, і наполягав на тому, що українське законодавство Байдени не порушували.

"Я говорив йому, що не можу починати слідчі дії лише в інтересах американського чиновника", - наголосив Луценко.

Нагадаємо, у США опублікували скаргу співробітника розвідки на розмову між американським лідером Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським. Інформатор заявив, що чиновники Білого дому були "глибоко стурбовані" телефонною розмовою Трампа 25 липня з Зеленським.

РБК-Україна раніше повідомляло, що Трамп під час телефонної розмови з Зеленським пропонував залишити на посаді екс-главу ГПУ Юрія Луценка.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) не проводить розслідування в відношенні сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

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Новини України Джозеф БайденЮрій ЛуценкоДональд Трамп
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