Луценко взял на личный контроль дело о смертельном ДТП в Киеве

Прокуратура попросит арестовать задержанного без права на залог

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко взял на личный контроль дело об аварии в Киеве с участием внедорожника Hummer, в результате которой погиб ребенок. Об этом он сообщил в своем Facebook.

В частности, Луценко отметил, что у задержанного взяли анализы на алкоголь и нарковещества, а также подали ходатайство на принудительный отбор крови и волос. Прокуроры готовят обращение в суд об аресте без права залога.

"Дело о киевском ДТП, в котором погиб ребенок, взял на личный контроль. Полиция Киева сработала жестко и правильно", - отметил Луценко.

Он также опубликовал статистику по расследованию ДТП со смертельным исходом: за 2017 год - 1689 обвинительных актов передали в суд, за I полугодие 2018 - 1031. В прошлом году к лишению свободы приговорили 276 человек. При этом условные сроки в основном выносятся судом при согласии потерпевшей стороны.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что полиция открыла дело по факту смертельной аварии с участием Hummer в Киеве. Инцидент произошел в ночь на 25 июля, внедорожник сбил насмерть девочку на пешеходном переходе. После аварии водитель пытался скрыться.