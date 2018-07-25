Луценко взяв на особистий контроль справу про смертельну ДТП у Києві

Прокуратура попросить заарештувати затриманого без права на заставу

Генеральний прокурор України Юрій Луценко взяв на особистий контроль справу про аварію в Києві з участю позашляховика Hummer, в результаті якої загинула дитина. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, Луценко зазначив, що у затриманого взяли аналізи на алкоголь і наркоречовини, а також подали клопотання на примусовий відбір крові та волосся. Прокурори готують звернення до суду про арешт без права застави.

"Справа про київську ДТП, в якій загинула дитина, взяв на особистий контроль. Поліція Києва спрацювала жорстко і правильно", - зазначив Луценко.

Він також опублікував статистику з розслідування ДТП зі смертельними наслідками: за 2017 рік - 1689 обвинувальних актів передали до суду, за I півріччя 2018 - 1031. Минулого року до позбавлення волі засудили 276 осіб. При цьому умовні терміни в основному виносяться судом при згоді потерпілої сторони.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що поліція відкрила справу за фактом смертельної аварії за участю Hummer в Києві. Інцидент стався у ніч на 25 липня, позашляховик збив на смерть дівчинку на пішохідному переході. Після аварії водій намагався втекти.