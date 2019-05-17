Луценко уходит с поста представителя президента в Раде

Нардеп Ирина Луценко уходит с поста представителя президента Петра Порошенко в Верховной раде. Об этом она сообщила в кулуарах парламента, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко сообщила, что подала действующему президенту Петру Порошенко заявление об увольнении с должности представителя в парламенте. Супруга нынешнего генпрокурора Юрия Луценко и один из наиболее видных представителей БПП занимала этот пост с апреля 2017 года.

Отметим, на прошлой неделе Окружной административный суд Киева запретил Ирине Луценко выступать на заседаниях согласительного совета депутатских фракций в Раде. В частности, он признал, что ее выступления на согласительном совете противоречат регламенту парламента.

Напомним, ранее источники РБК-Украина в Администрации президента сообщили, что первый замглавы АП Виталий Ковальчук ушел в отставку. Также сообщалось, что он решил уйти после назначения даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Отметим, в администрации Порошенко он отвечал за взаимодействие с Кабинетом министров и регионами.