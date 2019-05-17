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Первый замглавы АП подал в отставку

Новости » Политика    17.05.2019 - 11:32
Первый замглавы АП подал в отставку
Фото: Виталий Ковальчук (facebook.com/vitalij.kovalchuk)

Ковальчук подал в отставку после назначения инаугурации Зеленского

Первый замглавы Администрации президента Украины Виталий Ковальчук ушел в отставку. Об этом РБК-Украина сообщили источники в АП.

Сообщается, что Ковальчук решил уйти в отставку после назначения даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. В администрации Порошенко он курировал взаимодействие с Кабинетом министров и регионами.      

Напомним, ранее сообщалось, что действующий президент Петр Порошенко принял отставку Константина Елисеева с должности заместителя главы АП.

"Таким образом, я хочу очистить пространство для новой команды. Это нормальная европейская практика…Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю", - сказал он, добавив, что готов в меру возможностей помогать и советовать ", - заявил Елисеев накануне в эфире телеканала "Прямой".

До этого 11 мая должность заместителя главы Администрации президента Украины покинул Алексей Филатов, который курировал судебную систему.

 

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