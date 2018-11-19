Луценко розповів подробиці підозри нардепу Березкіну

Фото: Юрій Луценко (УНІАН)

Слідство підозрює нардепа по чотирьом статтям Кримінального кодексу

Депутат Верховної ради Станіслав Березкін підозрюється у розкраданні та відмиванні коштів державного банку. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко під час засідання регламентного комітет ВР щодо розгляду подання ГПУ про зняття депутатської недоторканості, затримання та арешт Березкіна, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценка, слідство проти нардепа вели Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Одразу після здійснення "Ощадбанк" видачі кредитних коштів… шляхом перерахування суми в 20 мільйонів доларів США на рахунок ПрАТ "Креатив", вказані кошти були виведені з цього підприємства та привласнені бенефіціарними власниками групи "Креатив" на чолі з паном Березкіним", - заявив генпрокурор.

За його словами, в подальшому кошти були переведені закордон.

"У ході слідства прокурорам НАБУ та прокурорам САП не вдалось знайти ні у позичальника, ні у банку оригіналів договорів. Їх не існує. Також було встановлено, що описані в договорах операції не відбувались. Відповідного предмета застави не існувало", - додав генпрокурор.

Луценко підкреслив, що для підтвердження версії слідства Рада має зняти депутатський імунітет з Березкіна.

"Слідством вбачається ознаки кримінального правопорушення, вчиненого нинішнім народним депутатом Березкіним за статтями 191 ККУ, тобто "розкрадання"; ст. 209 ККУ, тобто "відмивання" та ст. 364 ККУ – "зловживання", ст. 366, тобто "підробка документів". Така версія слідства", - заявив він.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Парубій заявив, що Верховна рада може 20 листопада розглянути подання ГПУ про зняття недоторканності, затримання і арешт народного депутата Станіслава Березкіна.

Як писало РБК-Україна раніше, в понеділок, 19 листопада, профільний комітет ВР розглядає подання ГПУ на зняття недоторканності з нардепа Березкіна.

Луценко подав у Раду подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Березкіна. Подання ж ініційоване керівником САП Назаром Холодницьким.