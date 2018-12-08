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Луценко рассказал о ходе расследования дела Гандзюк

Новости » Происшествия    08.12.2018 - 12:38
Луценко рассказал о ходе расследования дела Гандзюк
Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Луценко убежден, что заказчик убийства Гандзюк будет задержан

Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о ходе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Луценко на телеканале "Интер".

По словам Луценко, все исполнители, организаторы, заказчики в деле Гандзюк, как и в любом другом деле, сядут тогда, когда для этого будут добыты факты, которые оценит суд и вынесет конкретное решение.

"В этом деле на самом деле идет два процесса. Процесс работы правоохранительных органов, который является результативным и уверен, что он дойдет и до заказчика, имею для этого основания так утверждать. И параллельно идет процесс людей, которые хотят на этом политические дивиденты. Деятели в парламенте создали ВСК...при этом они сливают очень важную информацию", - заявил он.

При этом Луценко убежден, что заказчик убийства Гандзюк будет задержан.

"Задержаны организаторы, которые дали признательные показания, мы вышли на одного организатора, теперь на другое и смею утверждать, что мы сейчас понимаем общий мотив этих исполнителей и организаторов, а значит имеем достаточно стройную версию о заказчике. Как только мы соберем юридические факты, конечно будет объявлено о подозрении и точно задержан еще и заказчик", - заявил он.

Напомним, ранее Луценко сообщал, что в расследовании убийства Гандзюк объявили подозрение еще одному фигуранту дела. 

Также сообщалось, что ВСК по делу Гандзюк намерена обратиться к президенту Украины относительно проведения безотлагательного приема с народными депутатами, которые входят в состав ВСК для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Новости Украины Юрий ЛуценкоЕкатерина Гандзюк
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