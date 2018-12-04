ВСК по делу Гандзюк планирует обратиться к президента

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Обращение подготовят сегодня во время заседания ВСК

Очередное заседание временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады по вопросам расследования нападений на активистов состоится во вторник, 4 декабря. Об этом говорится в повестке дня ВСК, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, во время заседания планируется обсудить результаты закрытого выездного заседания комиссии в Херсоне и подготовить проекты обращения к президенту Украины, Генпрокурору и председателю СБУ.

"Об обсуждении проектов обращений к президенту Украины Петра Порошенко, генерального прокурора Украины Юрия Луценко, председателя СБУ, министра внутренних дел Украины относительно проведения безотлагательного приема с народными депутатами, которые входят в состав ВСК для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства общественной активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

РБК-Украина сообщало, организаторы сообщества "Кто заказал Катя Гандзюк?" заявляли, что один из фигурантов дела нападения на активистку Екатерину Гандзюк, который является председателем местной ячейки ВО "Батькивщина" и председателем Херсонского областного совета Владислав Мангер пытается бежать из страны.

Ранее Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады приняла решение направить запросы в правоохранительные органы о не расследованных нападений на активистов из "списка Гандзюк".