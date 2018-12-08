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Луценко розповів про хід розслідування справи Гандзюк

Новини » Надзвичайні події    08.12.2018 - 12:38
Луценко розповів про хід розслідування справи Гандзюк
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко переконаний, що замовник вбивства Гандзюк буде затриманий

Генпрокурор України Юрій Луценко розповів про хід розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Луценка на телеканалі "Інтер".

За словами Луценка, всі виконавці, організатори, замовники у справі Гандзюк, як і у будь-якій іншій справі, сядуть тоді, коли для цього будуть добуті факти, які оцінить суд і винесе конкретне рішення.

"В цій справі насправді йде два процеси. Процес роботи правоохоронних органів, який є результативним і впевнений, що він дійде і до замовника, маю для цього підстави так стверджувати. І паралельно йде процес людей, які хочуть на цьому знайти політичні дивіденти. Діячі в парламенті створили ТСК...при цьому вони зливають дуже важливу інформацію", - заявив він.

При цьому, Луценко переконаний, що замовник вбивства Гандзюк буде затриманий.

"Затримані організатори, які дали визнавальні покази, ми вийшли на одного організатора, тепер на іншого і смію стверджувати, що ми зараз розуміємо спільний мотив цих виконавців та організаторів, а отже маємо достатньо струнку версію про замовника. Як тільки ми зберемо юридичні факти, звичайно буде оголошено про підозру і точно затриманий ще й замовник", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Луценко повідомляв, що в розслідуванні вбивства Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту справи.

Також повідомлялося, що ТСК у справі Гандзюк має намір звернутися до президента України щодо проведення невідкладного прийому з народними депутатами, які входять до складу ТСК для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Луценко заявив про завершення експертизи по справі розстрілів на Майдані Посадовців “Дунайського пароплавства” та товарної біржі затримали на хабарі в 100 тис. доларів
Новини України Юрій ЛуценкоКатерина Гандзюк
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