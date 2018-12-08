Луценко розповів про хід розслідування справи Гандзюк

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко переконаний, що замовник вбивства Гандзюк буде затриманий

Генпрокурор України Юрій Луценко розповів про хід розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Луценка на телеканалі "Інтер".

За словами Луценка, всі виконавці, організатори, замовники у справі Гандзюк, як і у будь-якій іншій справі, сядуть тоді, коли для цього будуть добуті факти, які оцінить суд і винесе конкретне рішення.

"В цій справі насправді йде два процеси. Процес роботи правоохоронних органів, який є результативним і впевнений, що він дійде і до замовника, маю для цього підстави так стверджувати. І паралельно йде процес людей, які хочуть на цьому знайти політичні дивіденти. Діячі в парламенті створили ТСК...при цьому вони зливають дуже важливу інформацію", - заявив він.

При цьому, Луценко переконаний, що замовник вбивства Гандзюк буде затриманий.

"Затримані організатори, які дали визнавальні покази, ми вийшли на одного організатора, тепер на іншого і смію стверджувати, що ми зараз розуміємо спільний мотив цих виконавців та організаторів, а отже маємо достатньо струнку версію про замовника. Як тільки ми зберемо юридичні факти, звичайно буде оголошено про підозру і точно затриманий ще й замовник", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Луценко повідомляв, що в розслідуванні вбивства Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту справи.

Також повідомлялося, що ТСК у справі Гандзюк має намір звернутися до президента України щодо проведення невідкладного прийому з народними депутатами, які входять до складу ТСК для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.