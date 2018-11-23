Один з фігурантів справи Гандзюк намагається втекти з країни, - активісти

Фото: Владислав Мангер (facebook.com/gandziukgate)

Активісти повідомили, що прес-служба Мангера не може пояснити його зникнення

Організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомили, що один з фігурантів справи нападу на активістку Катерину Гандзюк, який є головою місцевого осередку ВО "Батьківщина" та очільником Херсонської обласної ради Владислав Мангер намагається втекти з країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільноту в Facebook.

Активісти повідомлять, що ця людина, яка вказана у джерелах як ймовірний замовник вбивства, намагається втекти з країни.

"Інформація від наших джерел. Прес-служба цієї особи мовчить та ховається", - зазначають організатори спільноти.

Також в спільноті закликали владу не допускати того, щоб будь-хто із підозрюваних міг безперешкодно покинути межі України до закінчення розслідування й покарання у смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

"Будь-яку втечу ми вважаємо проявом того, що влада і слідство дають можливість вірогідним фігурантам справи уникнути відповідальності", - повідомляють активісти.

Вони додали, що прес-служба Мангера ніяк не може пояснити куди саме він міг зникнути.

Нагадаємо, мер Херсона заявив, що Гандзюк називала конкретне прізвище замовника нападу. Міський голова Херсону заявив, що 20 листопада був на допиті в СБУ, де і передав інформацію, яку йому колись озвучила його радниця.