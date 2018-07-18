Луценко поручил прокуратуре пересмотреть квалификацию событий под САП

Глава ГПУ поручил зарегистрировать уголовное производство

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева пересмотреть квалификацию событий, которые произошли во время вчерашних акций под Специализированной антикоррупционной прокуратурой, и зарегистрировать уголовное производство. Об этом он написал в своем Facebook.

Глава ГПУ подчеркнул, что необходимо прекратить "ватную традицию" использовать зеленку против оппонентов.

"По поводу вчерашних акций под САП. Поручил столичной прокуратуре проверить квалификацию событий и зарегистрировать уголовное производство. Считаю, что пора прекратить ватную традицию использовать зеленку против оппонентов", - подчеркнул генпрокурор.

Он добавил, что это не только опасно для здоровья, имеет признаки уголовного преступления, но и подло.

Напомним, как ранее писало РБК-Украина, 17 июля у здания САП в отношении активистов, которые требовали отставки главы ведомства Назара Холодницкого, было применено насилие. Так, главу "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина неизвестные облили зеленкой.

Отметим, что отставки Холодницкого активисты требовали из-за закрытия "дела рюкзаков" в части подозрения в отношении сына главы МВД Арсена Авакова Александра. Также из под подозрения вывели экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.