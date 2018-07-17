В САП осудили избиение активистов во время протестов в НАБУ

САП требует расследовать избиение активистов и наказать виновных

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) осудила применение насилия в отношении протестующих, которые пикетировали здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится в заявлении САП в facebook.

В частности, в заявлении указано, что САП "решительно осуждает насилие и нанесение вреда здоровью протестующих".

"Выражаем соболезнования пострадавшим протестующим и требуем надлежащего расследования происшествия и наказания тех, кто посягнул на конституционную свободу выражения мнений и мирных собраний", - сообщили в САП.

В прокуратуре также отметили, что какими бы не были причины протестов, они должны происходить в рамках Конституции Украины и не угрожать активистам и окружающим.

"В то же время обращаем внимание, что пикеты и митинги не заставят прокуроров САП принимать или не принимать определенные решения, поскольку прокурор руководствуется в своей деятельности только Конституцией и законами Украины", - отметили в прокуратуре.

Напомним, 17 июля 2018 года группа неизвестных ворвалась в холл здания Национального антикоррупционного бюро Украины. В полиции отметили, что в результате инцидента под зданием НАБУ никого задержано не было.