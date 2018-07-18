Луценко доручив прокуратурі переглянути кваліфікацію подій під САП

Голова ГПУ доручив зареєструвати кримінальне провадження

Генеральний прокурор Юрій Луценко доручив прокуратурі Києва переглянути кваліфікацію подій, які сталися під час вчорашніх акцій під Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, і зареєструвати кримінальне провадження. Про це він написав у своєму Facebook.

Голова ГПУ підкреслив, що необхідно припинити "ватну традицію" використовувати зеленку проти опонентів.

"З приводу вчорашніх акцій під САП. Доручив столичній прокуратурі переглянути кваліфікацію подій і зареєструвати кримінальне провадження. Вважаю, що час припинити ватну традицію використовувати зеленку проти опонентів", - підкреслив генпрокурор.

Він додав, що це не тільки небезпечно для здоров‘я, має ознаки кримінального правопорушення, але й підло.

Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна, 17 липня біля будівлі САП щодо активістів, які вимагали відставки глави відомства Назара Холодницького, було застосовано насильство. Так, главу "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна невідомі облили зеленкою.

Зазначимо, що відставки Холодницького активісти вимагали через закриття "справи рюкзаків" у частині підозри щодо сина голови МВС Арсена Авакова Олександра. Також із підозри вивели екс-заступника глави МВС Сергія Чеботаря.