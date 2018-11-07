Луценко подав у Раду подання на нардепа Березкіна

Фото: Станіслав Березкін (berezkin.deputat.net)

Подання ініційовано керівником САП Холодницьким

Генеральний прокурор України Юрій Луценко подав у Верховну раду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Станіслава Березкіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Луценка Ларису Сарган.

"Генпрокурор Юрій Луценко подав до Верховної ради України подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, про надання згоди на затримання та про надання згоди на обрання у відношенні народного депутата України С. С. Березкіна запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (арешт)", - повідомила Сарган.

Нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький підписав подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Станіслава Березкіна

Прокурори САП повідомили про підозру 10 особам у справі про розкрадання коштів "Ощадбанку".

Протягом вересня 2013 - січня 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначеної групи, а також посадовими особами "Ощадбанку", ТОВ "ЗМЖ" і ТОВ "Кредитне брокерське агентство", заволоділи 20 млн доларів, які "Креатив" отримав в "Ощадбанку". Повідомляється, що на момент скоєння злочину сума викрадених коштів у гривнях становила 160 млн.

Зазначений договір по кредиту був укладений з порушеннями і "ніколи не був забезпечений заставою майнових прав". В САП відзначають, що "Ощадбанк" незаконно уклав договір про кредит у 20 млн доларів, тоді як міг видати кредит на суму не більше 7 млн доларів.

Серед 10 затриманих два діючих і один колишній працівник банку, зокрема, заступник голови правління "Ощадбанку", які, за даними слідства, готували документацію про видачу кредиту і приховували порушення в документах позичальника.