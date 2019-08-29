Луценко останется прокурором после увольнения с поста главы ГПУ

Действующий генпрокурор Юрий Луценко останется прокурором после увольнения с административной должности главы Генпрокуратуры. Об этом он рассказал на брифинге после заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент РБК-Украина.

Луценко подчеркнул, что останется прокурором после отставки с административной должности главы ГПУ.

"Уволить меня сможет только новый генпрокурор, но это невозможно, пока против меня рассматривает дела КДКП", - объяснил он.

В то же время он добавил, что не будет заниматься политикой в ближайшее время после отставки, а займется "спортом и поддержкой украинской книги".

"Не исключаю, что мне придумают другую работу те, кто ждал моего увольнения 3 года и 4 месяца. За свою жизнь я не совершал никаких уголовных преступлений... Но мои недоброжелатели могут создать определенные пиар-ходы", - заявил он.

Отметим, президент Владимир Зеленский пытался уволить Луценко еще в июне, однако парламент провалил голосование за согласие на его увольнение.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует назначить Руслана Рябошапку новым генеральным прокурором.