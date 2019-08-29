Луценко залишиться прокурором після звільнення з поста глави ГПУ

Чинний генпрокурор Юрій Луценко залишиться прокурором після звільнення з адміністративної посади глави Генпрокуратури. Про це він розповів на брифінгу після засідання парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, передає кореспондент РБК-Україна.

Луценко підкреслив, що залишиться прокурором після відставки з адміністративної посади глави ГПУ.

"Звільнити мене зможе лише новий генпрокурор, але це неможливо, поки проти мене розглядає справи КДКП", - пояснив він.

У той же час він додав, що не буде займатися політикою найближчим часом після відставки, а займеться "спортом і підтримкою української книги".

"Не виключаю, що мені вигадають іншу роботу ті, хто чекав мого звільнення на 3 роки і 4 місяці. За своє життя я не скоював жодних кримінальних злочинів... Але мої недоброзичливці можуть створити певні піар-ходи", - заявив він.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський намагався звільнити Луценка ще в червні, проте парламент провалив голосування за згоду на його звільнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує призначити Руслана Рябошапку новим генеральним прокурором.